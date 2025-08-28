Hnutí Tomia Okamury Svoboda a přímá demokracie (SPD) může kandidovat jako jedna strana, byť na svých kandidátkách do říjnových voleb zastřešuje více politických subjektů. Ke vstupu do sněmovny mu tak stačí pouhých pět procent hlasů voličů. Rozhodly o tom již tři krajské soudy v republice, když zamítly stížnost konkurentů SPD na to, že jde ve skutečnosti o skrytou koalici, která by tak pro vstup do sněmovny měla získat 11 procent hlasů voličů. SPD se totiž pro volby spojilo s Trikolorou, PRO a Svobodnými.
U soudů leží podobné stížnosti i na hnutí Stačilo!, v jejich případě o žádné z nich soudy ale zatím nerozhodly. Žalobu na spolupráci Pirátů se Zelenými v Ústeckém kraji podalo i hnutí Přísaha. Podle zákona přitom musí soud o všech rozhodnout do patnácti dnů od doby co je obdržel, tedy do poloviny příštího týdne.
Co se dočtete dál
- Jak konkrétně svá rozhodnutí soudy odůvodnily.
- Jak dopadly podobné případy v minulosti.
- Co k tomu říká bývalý předseda Ústavního soudu.
