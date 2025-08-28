Podnikatelé jsou zvyklí fungovat ve velmi složitém prostředí. Vědí, že se často musí spolehnout sami na sebe, aby dokázali přežít a pokud možno dále růst. V Evropské unii působí přes 32 milionů podnikatelů a 99 procent z nich jsou malé a střední podniky. Někteří zůstávají na domácím trhu, jiní se odhodlají a zkouší štěstí i v jiných členských státech. Může to nastartovat jejich růst, určitě je to naučí spoustu nového o spotřebitelských a obchodních zvyklostech, ale hlavně je to pro ně velký šok kvůli spoustě nových požadavků a povinností v každé evropské zemi, kam přijdou.
Podle Mezinárodního měnového fondu dnes existuje na vnitřním trhu EU tolik překážek, jako kdyby mezi sebou státy uplatňovaly clo ve výši 44 procent u zboží a 110 procent u služeb. Roky přitom slýcháme sliby o tom, jak každá nová Evropská komise ty překážky odstraní, a každá nová česká vláda má prohlubování vnitřního trhu jako hlavní cíl své politiky. Jenže bariéry nadále přetrvávají.
Co se dočtete dál
- Jaké konkrétní regulatorní překážky dnes brzdí vnitřní trh EU.
- Jak by fungoval navrhovaný 28. režim a co by přinesl firmám.
- Proč předchozí evropské právní formy selhaly v praxi.
