Chceme snižovat počty národních dotačních titulů, (...) byl bych pro to, aby nebyly žádné národní dotace, to ale není reálné. To jsou citace z rozhovoru Hospodářských novin se Zbyňkem Stanjurou z června 2021. A jsou aktuální právě teď, kdy je rozpočet na rok 2026 ve fázi příprav a kdy – protože se připravuje v utajení – panují ohledně národních dotací jisté rozpaky.
Nejprve uniklo, že nový rozpočet neobsahuje žádné národní dotace. Vůči tomu se resort financí ohradil v tiskové zprávě, kde uvedl, že rozpočet ještě není hotový, a tak jistého není nic. Protože ale otázky kolem dotací neutichaly, vložil se do toho premiér Petr Fiala a všechny ujistil, že co se týká dotací, jde o špatnou interpretaci údajů a že se hasiči či horská služba nemusí ničeho obávat. To, že rozpočet počítá s národními dotacemi, pro jistotu zopakovali ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček i ministr životního prostředí Petr Hladík.
