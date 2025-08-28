V průběžné tabulce oblíbené předvolební disciplíny „děláme z voličů pitomce“ došlo ke změně na prvním místě. Hnutí ANO zveřejnilo ve svých volebních novinách tabulku cen vybraných potravin, léků a drogerie. Na jedné straně se v přívětivě zelené barvě skví „Babišovy ceny 2021“ a na druhé, v barvě krvelačně rudé, „Fialovy ceny dnes“. Samozřejmě „Babišovy ceny“ jsou nižší, což má být definitivní důkaz ekonomické geniality „lidumilného majitele Agrofertu“ a zlovolné ignorance předsedy současné „protilidové vlády“.
Jistě to bude na leckoho fungovat, protože platí Werichovo „to je blbý, to se bude líbit“. Ovšem nic to nemění na tom, že jde hlavně o hrubou urážku intelektu kohokoli, kdo někdy omylem proběhl kolem libovolné střední školy.
Co se dočtete dál
- V čem spočívá nesmyslnost srovnávání „cen za Babiše“ a „cen za Fialy“.
- Za co mohou a za co nemohou vlády.
- Kde ANO o současných cenách okatě lže.
- Na co marketéři hnutí ANO spoléhají a proč jim to může fungovat.
