Statisíce dětí se dnes vrací po dvou měsících do školy. Velká část z nich se ale netěší – a to ne kvůli tomu, že se budou muset učit a brzy vstávat, ale protože jim ve škole někdo ubližuje. Podle nejnovějšího průzkumu GTS Alive, který mají HN exkluzivně k dispozici, se šikana týká tří čtvrtin tříd na základních školách, dvě třetiny obětí se kvůli ní bojí chodit do školy. Alarmující je, že o tom často samy nikomu neřeknou. Jejich výpovědi jsou přitom děsivé.
„Nejdřív to byly narážky na mé tělo a na vzhled, pak to začalo být i fyzické násilí. Dva roky jsem o tom s nikým nemluvila, bála jsem se. Ale jednoho dne jsem si řekla, že už to stačilo. Prostě jsem sebrala odvahu i s podporou psychologa a šla jsem to oznámit třídní. Snažila se mi pomoct, přestalo aspoň to fyzické, ale psychické přetrvávalo do konce základní školy,“ napsala jedna z účastnic průzkumu. Před koncem minulého školního roku se v něm se svými zážitky svěřilo zhruba 800 žáků středních škol.
