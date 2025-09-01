Deficit státního rozpočtu na příští rok má být vyšší, než původně ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) avizoval. Opozice ale návrh kritizuje ze zcela jiného důvodu. Materiál, který resort financí zveřejnil poslední srpnový den, totiž podle ní postrádá klíčové údaje a neumožňuje veřejnou kontrolu. Nejasné je například financování dopravních investic.
Rozpočet počítá se schodkem 286 miliard korun, tedy o 45 miliard vyšším než letos. Stínový premiér hnutí ANO a bývalý ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček ho označil za nepřehledný. „Vadí mi pohrdání řemeslem rozpočtování, spousta věcí tam není nebo je zamlžena,“ řekl HN. V návrhu podle něj například chybí financování plateb za obnovitelné zdroje energie nebo to, jak budou v rozpočtu zakomponované emisní povolenky.
Co se dočtete dál
- Co vadí opozici na návrhu rozpočtu.
- Které plány státu jsou v ohrožení.
- Jak na návrh reaguje ministr dopravy Martin Kupka.
