Sociálně únosný, rekordně investiční a samozřejmě rozpočtově zodpovědný. To vše má splňovat rozpočet na rok 2026, který ministerstvo financí zveřejnilo poslední srpnový den. Návrh počítá se schodkem ve výši 286 miliard korun. Schodek navyšují mimořádné výdaje na obranu a na přípravu dostavby jaderné elektrárny Dukovany v celkové výši 49 miliard korun. Jak uvádí resort financí, bez těchto výdajů by schodek rozpočtu 2026 meziročně klesl na 237 miliard a byl by o čtyři miliardy nižší oproti rozpočtu schválenému na letošní rok.
Co se dočtete dál
- Jaký bude rozpočet na rok 2025.
- Kde jsou největší slabiny.
- Na čem chce rozpočet ušetřit.
