Do voleb zbývá přesně měsíc a preference politických subjektů na čele se v podstatě nehýbou. Vede hnutí ANO s víc než třiceti procenty, koalice Spolu ztrácí podle průzkumů minimálně deset procentních bodů. Že se to změní, se ale ještě nedá vyloučit.
„Stále větší množství voličů se rozhoduje doslova pár hodin před samotným hlasováním,“ říká v rozhovoru pro HN šéf agentury STEM Martin Buchtík. A popisuje, jaké změny se dají očekávat.
Je ještě něco, co by mohlo v posledních třiceti dnech zásadně změnit poměr sil? Je ještě možné, aby nevyhrálo hnutí ANO Andreje Babiše?
Co se dočtete dál
- V čem je situace jiná než v roce 2021, kdy hnutí ANO třicet dní před volbami vedlo, ale nakonec prohrálo.
- Jaké přelivy voličů se ještě dají očekávat.
- Přijdou nakonec k volbám nespokojení voliči Spolu, kteří nyní tvrdí, že zůstanou doma?
