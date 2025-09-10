Obvykle existuje několik faktorů, které naznačují, že představitelé státu mají v úmyslu zůstat u moci, pokud ne navždy, tak alespoň tak dlouho, aby zajistili bohatství a vliv pro své potomky. Podkopávají systém brzd a protivah, manipulují svobodou médií, oslabují právní stát, potlačují občanskou společnost a odvádějí pozornost obyvatelstva uměle vyvolanými krizemi nebo polarizujícími sociálními konflikty.
Všechna tato opatření jsou však neviditelná. Pokud hledáme vizuálně nápadné známky uchvácení státu, musíme se podívat na extravagantní životní styl státních představitelů. Sídlo Viktora Janukovyče v Mežihirji s pštrosy a pávy, palác Vladimira Putina s kasinem a záchodovými kartáči za 700 eur... Nebylo tedy žádným překvapením, když se rodinné sídlo maďarského premiéra Viktora Orbána v Hatvanpusztě – kdysi skromné modelové farmě z habsburské éry – proměnilo v luxusní rezidenční nemovitost s palmovou zahradou, fontánami a zebrami.
Co se dočtete dál
- Jakým způsobem Orbánova vláda využívá narativ zahraničního vměšování.
- Jaké právní a volební nástroje Fidesz použil k upevnění moci od roku 2010.
- Jak by rumunský precedens zrušení voleb mohl inspirovat maďarské úřady.
