Google zneužíval monopolní postavení na americkém trhu a porušil tím zákon. Místo trestu, který by odpovídal flagrantnímu vytlačování konkurence v oblasti webového vyhledávání a internetové reklamy, přišlo jen velmi lehké klepnutí přes prsty.
Google nemusí odprodat Chrome ani Android a nerušeně může dál pokračovat v podnikání propojeném s Applem. Pro obě firmy je to výhodné. Méně výhodné je to pro ostatní technologické firmy. Google s Applem si rozdělily celý svět a projevovat se to začne
i ve světě umělé inteligence, kde Apple zatím tápe.
Co se dočtete dál
- Jaká nápravná opatření soud uložil Googlu a proč byla slabší, než požadovalo ministerstvo spravedlnosti.
- Jaký dopad bude mít dohoda mezi Googlem a Applem na vývoj hlasové asistentky Siri.
- Proč Apple nemá dostatek vlastních AI expertů a jak to ovlivní jeho strategii.
