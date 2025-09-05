Google zneužíval monopolní postavení na americkém trhu a porušil tím zákon. Místo trestu, který by odpovídal flagrantnímu vytlačování konkurence v oblasti webového vyhledávání a internetové reklamy, přišlo jen velmi lehké klepnutí přes prsty.

Google nemusí odprodat Chrome ani Android a nerušeně může dál pokračovat v podnikání propojeném s Applem. Pro obě firmy je to výhodné. Méně výhodné je to pro ostatní technologické firmy. Google s Applem si rozdělily celý svět a projevovat se to začne
i ve světě umělé inteligence, kde Apple zatím tápe.

  • Jaká nápravná opatření soud uložil Googlu a proč byla slabší, než požadovalo ministerstvo spravedlnosti.
  • Jaký dopad bude mít dohoda mezi Googlem a Applem na vývoj hlasové asistentky Siri.
  • Proč Apple nemá dostatek vlastních AI expertů a jak to ovlivní jeho strategii.
