Heureka.cz byla – a do velké míry stále je – evropský unikát. Na žádném jiném trhu na kontinentu neměl internetový srovnávač cen tak dominantní pozici. Jestli za to může česká slevová obsese, nadstandardní množství e-shopů v zemi, nebo technologická dokonalost samotného srovnávače, už lze těžko zpětně určit. Každopádně po čtvrtstoletí, kdy firma platila za zlaté vejce české digitální ekonomiky a „tiskárnu na peníze“, nyní prochází velkými změnami a její byznys se poslední dobou potýká s významným útlumem.

Je to příběh téměř dvou dekád, orámovaný raketovým vzestupem, mimořádným byznysovým úspěchem a nyní tvrdým bojem o udržení získaných pozic. Proti stojí silní protivníci, nepříznivé tektonické pohyby na trhu a také několik vlastních přešlapů.

Léta to byla prakticky dokonalá jízda: rychle rostoucí tržby, nízké náklady a vysoké marže. A expanze na další trhy střední a východní Evropy. V tržbách dvoumiliardová skupina Heureka měla v nejtučnějších dobách, které nejsou zas tak vzdálené, zisk EBITDA přes 700 milionů korun. Jenže dva tři roky nazpět už je zřetelně vidět negativní trend: růst tržeb se zpomalil, naopak náklady rostou rychleji. A je to problém i pro silné majitele – finanční skupiny PPF a EC Investments Daniela Křetínského a Patrika Tkáče. 

Pocovidový pokles poptávky ještě zvýraznil hlubší problémy, které souvisí s velkými změnami v oboru: mění se nákupní chování spotřebitelů, sílí role online tržišť, bobtná cena internetové reklamy, bortí se organická, tedy neplacená návštěvnost webů, a pro srovnávače čím dál těžší boj s mohutnou silou Googlu. Ten na prvních místech ve výsledcích vyhledávání dokáže nabídnout srovnání cen napříč e-shopy a na Heureku už nakupující často vůbec nedorazí. Relevance Heureky v rámci české e-commerce proto klesá.

