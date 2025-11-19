Tomáš Braverman je jeden z nejostřílenějších českých topmanažerů internetového světa. V roce 2013 se ve 29 letech stal šéfem Heureky, ze které s kolegy udělal miliardový srovnávač cen. Vydržel v něm deset let, od loňska je ředitelem Slevomatu. Největší český slevový a zážitkový portál s ním zažívá dobré období. Rostou mu tržby i zisk a tuto středu firma oznámila, že má nové vlastníky. A jedním z nich je právě i jednačtyřicetiletý Braverman.
Majoritní podíl koupil domácí private equity fond Genesis Capital, menší část drží právě vrcholoví manažeři Slevomatu společně s family officem Jitky Cechlové Komárkové, tedy sestrou českého miliardáře Karla Komárka. Z firmy se tak po osmi letech stahuje britská společnost Secret Escapes, která ji v roce 2017 odkoupila od skupiny českých investorů včetně zakladatele Slevomatu Tomáše Čupra.
O Bravermanovi je v poslední době hodně slyšet. Kromě šéfování ve Slevomatu má i vlastní podcast a vydal knihu o své předchozí štaci v Heurece. V rozhovoru s HN mluví o Slevomatu a jeho dalších byznysových plánech, jakou roli hraje jeho firma v českém objevování Polska nebo o náročném zápolení Heureky. Ale i o tom, jak se proměnil jeho přístup k manažerskému řízení.
Co se dočtete dál
- Jak se proměnil byznys Slevomatu.
- Jakou roli hraje v byznysu Slevomatu Polsko.
- Jaký je jeho manažerský styl řízení.
- Co by udělal jako šéf Heureky jinak.
