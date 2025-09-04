Volební program ANO očekávání rozhodně nezklamal. Dokonce je s přehledem překonal. To, že se ponese v duchu dvou klíčových zásad populistické politiky, tedy „slibem nezarmoutíš“ a „nikdo vám nemůže dát to, co já vám můžu slíbit“, se dalo čekat. Ovšem že bude tak fantaskní, že ho bude možné v zásadě interpretovat pouze skrze filmové žánry, to asi čekal málokdo.
Pokusme se tohoto nevděčného úkolu zhostit.
Pohádka. Hnutí ANO slibuje voličům vše, na co si lze vzpomenout. Nižší daně, vyšší sociální dávky, návrat věku odchodu do důchodu na 65 let, vyšší slevy na jízdném, lepší a rychlejší zdravotní péči, státním zaměstnancům vyšší platy, mohutné investice do dopravy, Česko jako vědeckou velmoc, nekonečnou podporu prakticky čehokoli. Vše je podtrženo hlavním sloganem „Volte lepší život“.
Co se dočtete dál
- Co je v programu ANO čiré sci-fi.
- Kde v něm lze nalézt prvky socialistického realismu.
- Co už v programu Andreje Babiše připomíná horor.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.