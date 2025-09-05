V dnešní době, kdy se demografická situace v Evropě stává jedním z nejpalčivějších témat, stojíme před otázkou: Proč mladé ženy nechtějí děti? Česká republika se sice s celkovou plodností 1,37 v roce 2024 drží u evropského průměru, ale oproti roku 2020 (1,71) je patrný citelný propad. Loni se u nás narodilo pouze 84,3 tisíce dětí, nejméně v historii. I u nás se mění společenské priority.
Mohou porodnost zvýšit státní finanční příspěvky? Příklad Polska ukazuje, že samotná finanční pomoc nestačí. Program Rodina 800+ poskytuje rodičům 800 zlotých (4600 korun) měsíčně na dítě do 18 let, přičemž v roce 2024 vydal stát 70 miliard zlotých (asi 403 miliard korun) s cílem zvýšit počet narozených dětí. Výsledek? Plodnost dosáhla historického minima 1,10. Proč? Politika podpory rodin ignoruje hlubší společenské a individuální faktory. Mladé ženy chtějí kariéru, nezávislost a svobodu. Ví, že péče o děti je náročná a omezující. Polsko se potýká s nedostatkem kvalitní a dostupné péče o děti a tradiční normy stále kladou hlavní zodpovědnost na ženu. Ostatně stejně jako v Česku.
Ženy odkládají mateřství kvůli studiu a budování kariéry, část žen se vědomě rozhodne děti nemít. Důvodem jsou obavy z finanční zátěže, klimatických změn i ztráta osobní svobody. V Česku hraje zásadní roli také růst cen bydlení a životních nákladů. Data z Polska jasně ukazují, že finanční podpora je sice důležitá, ale problém klesající porodnosti sama o sobě nevyřeší.
Jak můžeme jako společnost vytvořit prostředí, kde nebudou ženy nuceny volit mezi kariérou a rodinou? Měli bychom podporovat flexibilní pracovní úvazky, investovat do kvalitních a cenově dostupných mateřských škol a péči o děti rovnoměrněji rozdělit mezi oba partnery. A především bychom měli vést dialog o tom, co to znamená být rodičem v 21. století. Místo toho, abychom mladé ženy soudili za jejich rozhodnutí, měli bychom se jich ptát na to, co opravdu potřebují. Jejich odpovědi jsou klíčem k pochopení budoucnosti naší společnosti.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist