V dnešní době, kdy se demografická situace v Evropě stává jedním z nejpalčivějších témat, stojíme před otázkou: Proč mladé ženy nechtějí děti? Česká republika se sice s celkovou plodností 1,37 v roce 2024 drží u evropského průměru, ale oproti roku 2020 (1,71) je patrný citelný propad. Loni se u nás narodilo pouze 84,3 tisíce dětí, nejméně v historii. I u nás se mění společenské priority.

Mohou porodnost zvýšit státní finanční příspěvky? Příklad Polska ukazuje, že samotná finanční pomoc nestačí. Program Rodina 800+ poskytuje rodičům 800 zlotých (4600 korun) měsíčně na dítě do 18 let, přičemž v roce 2024 vydal stát 70 miliard zlotých (asi 403 miliard korun) s cílem zvýšit počet narozených dětí. Výsledek? Plodnost dosáhla historického minima 1,10. Proč? Politika podpory rodin ignoruje hlubší společenské a individuální faktory. Mladé ženy chtějí kariéru, nezávislost a svobodu. Ví, že péče o děti je náročná a omezující. Polsko se potýká s nedostatkem kvalitní a dostupné péče o děti a tradiční normy stále kladou hlavní zodpovědnost na ženu. Ostatně stejně jako v Česku.

Ženy odkládají mateřství kvůli studiu a budování kariéry, část žen se vědomě rozhodne děti nemít. Důvodem jsou obavy z finanční zátěže, klimatických změn i ztráta osobní svobody. V Česku hraje zásadní roli také růst cen bydlení a životních nákladů. Data z Polska jasně ukazují, že finanční podpora je sice důležitá, ale problém klesající porodnosti sama o sobě nevyřeší.

Jak můžeme jako společnost vytvořit prostředí, kde nebudou ženy nuceny volit mezi kariérou a rodinou? Měli bychom podporovat flexibilní pracovní úvazky, investovat do kvalitních a cenově dostupných mateřských škol a péči o děti rovnoměrněji rozdělit mezi oba partnery. A především bychom měli vést dialog o tom, co to znamená být rodičem v 21. století. Místo toho, abychom mladé ženy soudili za jejich rozhodnutí, měli bychom se jich ptát na to, co opravdu potřebují. Jejich odpovědi jsou klíčem k pochopení budoucnosti naší společnosti.

