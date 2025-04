Loni se v Česku narodilo nejméně dětí od konce 18. století, kdy se začaly vést záznamy. Potvrdil to statistický úřad, který nakonec napočítal 84 311 novorozenců. Dosavadní negativní rekord z roku 1999 tak padl velmi výrazně, a to asi o 5000 dětí.

Zároveň se tím potvrdila únorová prognóza HN – na základě dat z porodnic odhadovala počty zhruba okolo 85 tisíc. Česko se tím dostává do demografických problémů: slabé ročníky se nejdříve sice projeví úsporou nákladů, ale zhruba za 20 let začnou chybět na trhu práce. Situace je navíc o to horší, že na něm musí vystřídat nejsilnější ročníky ze 70. let, které půjdou do penze a budou je muset uživit. A nepoměr mezi nimi se zvětšuje, už je skoro dvojnásobný.

Loňský výsledek je dokonce výrazně slabší, než s čím původně počítala takzvaná nízká varianta populační projekce Českého statistického úřadu z listopadu 2023 – podle ní se loni mělo narodit nejméně 88 507 dětí. Ani toho se ale loni dosáhnout nepodařilo. Takzvaná střední varianta přitom počítala s necelými 93 tisíci dětí, vysoká s více než 100 tisíci.

Čechů kvůli nízké porodnosti začalo prudce ubývat. Tempo už je dokonce takové, že se vyrovná nejhoršímu období covidu, kdy sice výrazně víc lidí umíralo, ale také se jich rodilo o třetinu víc. Rozdíl je prakticky totožný – v roce 2021 byl přirozený přírůstek skoro stejný jako teď: tehdy 28 100, loni 27 900. Covid postupně odezněl, negativní demografie se ale táhne už několik let a stále se zhoršuje.

V zemi přitom oficiálně obyvatel asi o 9000 přibylo, ale to jen díky migraci. Do statistik se totiž počítají i lidé s trvalým pobytem a uprchlickou ochranou. Podle ministerstva vnitra má v Česku trvalý pobyt 372 tisíc osob, přechodný asi 720 tisíc. Mezi cizinci tvoří asi 20 procent lidé z členských a kandidátských států EU.

Statistiky ministerstva vnitra uvádějí, že českých občanů je asi 10,19 milionu. Celkový součet je ale poněkud odlišný od údajů ČSÚ. Rozdíl bývá způsobený tím, že část osob s českým občanstvím v zemi reálně nežije. Podle statistiků žije v Česku celkově 10,909 milionu lidí.