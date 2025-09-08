Vláda v případě potřeby posílí rozpočet ministerstva dopravy pro příští rok, výstavba dopravní infrastruktury tak bude pokračovat. V nedělním pořadu Partie na CNN Prima News to řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Současný návrh rozpočtu, který v příštím roce počítá s výrazným poklesem výdajů na dopravu, podle něj zatím odráží méně peněz z evropských fondů. Znovu je chce ale prověřit.
Podle prvního návrhu státního rozpočtu, který před týdnem zveřejnilo ministerstvo financí, by ministerstvo dopravy mělo v příštím roce hospodařit s výdaji přes 106,6 miliardy korun. Meziročně to představuje pokles zhruba o 33 miliard korun. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) v reakci na to uvedl, že by podle tohoto návrhu chybělo resortu 60 miliard korun, což by pro něj bylo nepřijatelné. Plán na dostavbu základní dálniční sítě v ČR do roku 2033 nadále platí, řekl Kupka s tím, že věří, že se rozpočet na dopravu pro příští rok výrazně zvýší.
„Návrh státního rozpočtu je zatím pracovní materiál. O rozpočet kapitoly ministerstva dopravy se neobávám, dopravní projekty budou určitě pokračovat,“ řekl Stanjura. Navrhovaný pokles výdajů pro dopravu je podle něj nyní způsoben poklesem příjmů z evropských peněz, které v minulosti tvořily podstatnou část rozpočtu ministerstva dopravy. Ministr zároveň upozornil, že oproti začátku aktuálního volebního období byly výrazně posíleny národní zdroje. Ministerstvo financí proto podle Stanjury ještě chce znovu prověřit, které dopravní projekty by mohly být podpořeny z evropských peněz. „Vypadá to, že ta částka by nakonec mohla být vyšší, a podle toho to pak prostě posílíme,“ zdůraznil Stanjura.
Podle exministryně financí a šéfky poslanců hnutí ANO Aleny Schillerové se hraje o to, zda se v České republice dostaví dálnice a budou zahajovat i další stavby. „To jsou investice, které potřebujeme pro hospodářský růst,“ řekla. Poukazovala na to, že na dopravu by mělo jít meziročně o 33 miliard korun méně a podle resortu dopravy bude zapotřebí 60 miliard Kč. „Nejde o jednotky miliard,“ podotkla Schillerová.
Ministerstvo financí navrhlo na příští rok rozpočet se schodkem 286 miliard korun po letos plánovaném deficitu 241 miliard korun. Za prohloubením schodku jsou vyšší výdaje na obranu a půjčka na stavbu nových jaderných bloků v Dukovanech. Vláda ještě může rozpočet měnit, s konečnou platností ho musí schválit do konce září.
