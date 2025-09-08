Hned dva krajské soudy konstatovaly že se nadcházející volby budou fakticky odehrávat v rozporu s právem. Soudci v Brně a v jižních Čechách, kteří projednávali žalobu na registraci kandidátek Stačilo! a SPD dospěli k závěru, že se fakticky jedná o skryté koalice, takže by se v této podobě správně voleb účastnit neměly. Ale zároveň jejich kandidátky nezrušili, a do voleb je tedy pustili.
Co si o tomto, vnitřně poněkud rozporném rozhodnutí myslet?
Co se dočtete dál
- Jak soudy dokazují a posuzují, že něčí kandidátka je fakticky skrytá koalice.
- Jaké právní a praktické důsledky by mělo uplatnění koaličních prahů těsně před volbami.
- Jaké argumenty soudy použily pro to, aby přesto nechaly sporné kandidátky do voleb.
