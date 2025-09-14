S blížícím se začátkem vysokoškolského semestru spoustě studentů a případně i jejich rodičům zbývají poslední chvíle na to splnit nesplnitelné. Najít bydlení v novém univerzitním městě. Pokud vám připadá, že hledání nechali na poslední chvíli, volí tuhle variantu schválně a každoročně. Většina z nich totiž nechce nebo nemůže platit pronájem pokoje, který se pohybuje mezi devíti až 19 tisíci měsíčně, jen tak a pronájem až od začátku akademického roku nebo alespoň až od září nabízí jen malá část inzercí.
S touhle nepříjemnou zábavou jsem se po návratu ze studijního pobytu v zahraničí potkala i já – potřetí, a navíc v Praze. A z vlastní zkušenosti můžu říct, že pokud nemáte známosti, kamarády, kteří ve městě už bydlí, velké štěstí, absolutně nulová očekávání nebo obrovskou toleranci pro dva až šest spolubydlících, čeká vás bolestivý zážitek.
Co se dočtete dál
- Kolik dnes studenti zaplatí za pokoj ve sdílených bytech.
- Kde byty hledat.
- Jak reagovat na inzeráty.
- Na co si musí dávat studenti pozor u nájemních smluv.
- Kam se obrátit, když dojdou nápady.
