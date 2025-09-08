Je to jeden z těch nenápadných mnichovských areálů na kraji metropole, kde za centrální vrátnicí sídlí v plechových halách řada firem. Spolu s dalšími novináři stoupáme po železných schodech kopírujících fasádu budovy, abychom se v jejích útrobách mohli ještě před pondělní premiérou přelomového elektrického kombi seznámit s tím, čemu Škoda Auto říká Modern Solid Next Generation.
První okamžik tváří v tvář elektrickému kombíku, ze kterého vzejde příští generace Octavie Combi, je vlastně dost ohromující. Žádné parádičky, na které jsme u současných škodovek zvyklí, ale jednoduchost, klasická elegantní silueta s dlouhou přídí, ostré zakončení splývavé zádě. A navzdory minimalistickému čelu s úzkými světlomety se tvůrcům pod vedením Olivera Stefaniho podařilo autu vtisknout silný charakter.
Co se dočtete dál
- Jak vypadá nový design u konceptu elektrického kombi Octavie.
- Jak kombinuje minimalistickou karoserii s aerodynamickými prvky a jak to ovlivní dojezd.
- Jak fungují a jaký zážitek přinášejí Cyberlights a nová světelná řešení.
- Jak je řešen interiér: horizontální a vertikální displeje versus hmatová tlačítka a otočný ovladač.
- Jaké recyklační materiály a 3D tištěné komponenty Škoda používá a jak to ovlivní servis a recyklaci.
- Jaké jsou přesné rozměry a kapacita zavazadlového prostoru konceptu.
- Kdy lze očekávat sériovou podobu a jaké místo zaujme v portfoliu Škoda jakožto lídra kombi segmentu.
