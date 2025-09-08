Dovedete si představit, že by na staveniště dukovanské jaderné elektrárny napochodovalo po zuby ozbrojené „komando“ cizinecké policie v maskách a spolu s lidmi ze Státního úřadu inspekce práce by tam s požehnáním premiéra demonstrativně pozatýkalo několik set jihokorejských dělníků pracujících na stavbě nového jaderného bloku? Srovnatelná a pro Korejce i Američany šokující událost se na konci minulého týdne odehrála ve státě Georgia, kde federální úřad pro imigraci a cla známý pod zkratkou ICE provedl historicky největší razii proti nelegálním pracovníkům. Zaměřil se na společnou továrnu renomovaných jihokorejských firem Hyundai a LG Energy Solution, která má ročně produkovat baterie pro 300 tisíc elektromobilů.
Jde přitom o nejvýznamnější zahraniční investici v tomto americkém státě. Korejské giganty se původně zavázaly nasypat do továrny na baterie kolem pěti miliard dolarů, ale sumu následně navyšovaly, takže nyní není daleko od (papírové) ceny, za kterou má korejská KHNP postavit blok v Dukovanech.
Co se dočtete dál
- Jaký velké peníze chtějí Jihokorejci v USA investovat?
- Přijet bez víz a pracovat? Tlak termínů? To má být obhajoba?
- V čem může být situace na dukovanském staveništi podobná?
