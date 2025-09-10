Skupina Creditas rodiny Pavla Hubáčka vstupuje na bankovní trh v západní Evropě. Dotáhla rok trvající proces a stává se majitelem MeDirect Bank, třetí největší bankovní skupiny na Maltě s aktivitami v Belgii a Nizozemsku. Transakci už schválili regulátoři, včetně Evropské centrální banky. Obchod přichází v době, kdy skupina zažívá důležitou vlastnickou změnu. Vůbec poprvé se o ní pro HN rozpovídal Pavel Hubáček společně se svými syny.
Co se dočtete dál
- Jak velká je akvírovaná MeDirect Bank.
- Jaká mohla být cena obchodu.
- Co na transakci říká Pavel Hubáček.
- Proč se rozhodl skupinu předat dětem.
- Co na novou roli říkají synové David a Tomáš.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.