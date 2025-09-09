Před začátkem topné sezony jsou ceny zemního plynu nabízené tuzemskými dodavateli poměrně příznivé. Experti proto doporučují zafixovat cenu na delší období. Víceleté fixované tarify jsou u velké části zákazníků dlouhodobě oblíbené, protože dopředu vědí, že po určité období budou za energie platit pořád stejně.
Šéf společnosti encall, která vyvíjí srovnávače cen energií například pro Energetický regulační úřad (ERÚ), Tomáš Suchý, nicméně přidává i varování – výhledově jsou ceníky s pevně určenou cenou spojeny i se značnou měrou nejistoty. Ta vychází z očekávaného zavedení emisních povolenek pro domácnosti od 1. ledna 2027. Podmínky dodavatelů tak nově skrývají i nejednu záludnost, na kterou je třeba dát si pozor.
Co se dočtete dál
- O kolik podle odhadu dodavatelů zdraží povolenky zemní plyn.
- Jak je zakomponovávají do ceníků s pevně danu cenou.
- Jaká práva má spotřebitel, kterému kvůli povolence zdraží plyn.
- Jaké jsou ceny plynu v aktuálních tarifech.
