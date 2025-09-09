Na první pohled vypadají úplně stejně jako oblíbené české obchody. Ve skutečnosti jde ale o podvodné e-shopy z Číny, které mají jediný cíl – zmást zákazníka a vylákat z něj co nejvíce peněz. Snaží se o to skrze velké reklamní kampaně na Facebooku, které lákají na obří slevy až 90 procent. Jenže jde o velmi kvalitně připravené podvody, které podle Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) připravily o peníze už tisíce Čechů.
Za poslední dva týdny se obětí podvodníků z Číny staly známé české e-shopy, jako jsou Sportisimo, Tescoma a Super zoo. „Denně se nám ozývají jednotky zákazníků, kteří na těchto e-shopech nakoupili. Vyšší jednotky případů se pak dotazují, jestli je to oficiální e-shop Tescomy. Tyhle se snažíme před nákupem varovat,“ říká mluvčí Tescomy Jindřich Kolář, podle něhož prý firma už chystá trestní oznámení. Minulý měsíc čelili podobným podvodům outdoorový prodejci jako 4camping, Rock Point nebo Hudy.
Podle svazu patří tato vlna podvodů k těm nejsofistikovanějším. „Na první pohled jde o dokonalou vizuální kopii známých českých e-shopů a reklamy cílí na uživatele přes mobil, kde je mnohem obtížnější ověřit si skutečnou adresu e-shopu,“ popisuje svaz.
„Technicky jsou falešné stránky i reklamy na Facebooku udělány velmi dobře, jediným varováním jsou nabízené slevy ve výši 70 až 90 procent na veškerý sortiment,“ vysvětluje prezident SOCR Tomáš Prouza.
Poškozené e-shopy už evidují tisíce stížností oklamaných zákazníků, kteří urgují dodání objednaného zboží. „Od prvního okamžiku, kdy jsme tyto podvody zjistili, na ně upozorňujeme Facebook, Českou obchodní inspekci (ČOI) i provozovatele doménového systému, podána byla i první trestní oznámení,“ doplňuje Prouza.
Podvodníci podle svazu využívají zkostnatělého právního rámce, ve kterém úřady neumí falešné stránky okamžitě zablokovat a oklamaným zákazníkům vrátit peníze.
Letos v Česku skončilo už 5000 e-shopů. Nová čísla ukazují, jak e-commerce trh regeneruje
„Po první stížnosti zákazníků jsme okamžitě informovali všechny kontrolní orgány, ale reakce je zatím velmi pomalá. Vidíme, že podvodníci zneužívají známost a oblibu naší značky a využívají možnosti dnešních technologií, ať už jde o vytvoření kopie našeho webu či neustálé změny domény, kde tyto falešné e-shopy provozují,“ stěžuje si například jednatel společnosti Super zoo Luboš Rejchrt.
„U takto jednoznačných podvodů by měly kontrolní orgány zasáhnout okamžitě, důrazně varovat spotřebitele, bezodkladně zablokovat falešné weby a donutit Facebook, aby reklamy na klamavé e-shopy stáhl. Bohužel zatím vidíme, že okrádání tisíců spotřebitelů zůstává bez adekvátní reakce Facebooku i českých úřadů,“ dodává Rejchrt.
Podle ministerstva průmyslu a obchodu je posilování ochrany spotřebitele jedno z hlavních témat ministra Lukáše Vlčka (STAN). „Letos jsme navýšili rozpočet pro spotřebitelské organizace a ČOI. Díky tomu je možné provést více osvěty, kontrol a dalších aktivit,“ uvedl HN mluvčí resortu Marek Vošahlík. Na konci září se má také uskutečnit setkání pracovní skupiny, která se zaměřuje na oblast e-commerce. „Bude se zabývat aktuálním stavem regulace, hledáním možných řešení na úrovni ČR i EU a zároveň vytvoří prostor pro systematické sdílení informací mezi zúčastněnými aktéry,“ dodal Vošahlík.
Předejít podvodu jde podle svazu zejména tím, že zákazník pečlivě sleduje doménu e‐shopu a nikdy neplatí předem bez ověření jeho důvěryhodnosti. „Pokud se stanete obětí podvodu, podejte stížnost na Českou obchodní inspekci, a pokud přijdete o vyšší částku, podejte oznámení také na policii,“ radí Prouza.
Jak se účinně bránit před podvodnými e-shopy
– Zkontrolujte adresu domény obchodu, na mobilu si ji rozklikněte celou.
– Čtěte pozorně nabídku, pokud vidíte chyby v překladech nebo špatně umístěnou desetinnou čárku u ceny, kontaktujte call centrum obchodu a ověřte si, že je nabídka reálná.
– Nenechte se zlákat vysokými slevami u známých značek, nabízených v cizích e-shopech.
– Plaťte platební kartou (umožňuje reklamaci platby u banky).
– Podezřelé reklamy na sociálních sítích nahlašujte přímo v aplikaci.
– Podvodné weby hlaste České obchodní inspekci (přes e‐podatelnu na adrese https://coi.gov.cz/podatelna/ nebo e-mailem na podatelna@coi.gov.cz).
– V případě vyšší škody podejte trestní oznámení na Policii ČR.
– O negativních zkušenostech nebo možných podvodech co nejčastěji mluvte se svým okolím a varujte je před novými druhy podvodů.
Zdroj: SOCR ČR
