Dokáže se umělá inteligence nechat přemluvit stejně jako člověk? Studie vědců z Pensylvánské univerzity, o které informoval magazín Wired, ukazuje, že ano. Vědci provedli desítky tisíc interakcí s velkým jazykovým modelem a zjistili, že na něj fungují stejné psychologické triky, jaké lidé používají při vyjednávání, v reklamě nebo při prodeji. Stačila lichotka, odkaz na autoritu či připomenutí závazku – a AI splnila i úkol, který má z principu odmítat.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak psychologické techniky mění ochotu AI plnit zakázané úkoly.
  • Které principy přesvědčování vedou k nejvyšší míře porušení zásad.
  • Jaké ochranné mechanismy dnes selhávají a jaké nové přístupy jsou potřeba.
  • Jak lze stejné techniky využít pozitivně ke zlepšení komunikace AI.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se