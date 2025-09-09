Dokáže se umělá inteligence nechat přemluvit stejně jako člověk? Studie vědců z Pensylvánské univerzity, o které informoval magazín Wired, ukazuje, že ano. Vědci provedli desítky tisíc interakcí s velkým jazykovým modelem a zjistili, že na něj fungují stejné psychologické triky, jaké lidé používají při vyjednávání, v reklamě nebo při prodeji. Stačila lichotka, odkaz na autoritu či připomenutí závazku – a AI splnila i úkol, který má z principu odmítat.
Co se dočtete dál
- Jak psychologické techniky mění ochotu AI plnit zakázané úkoly.
- Které principy přesvědčování vedou k nejvyšší míře porušení zásad.
- Jaké ochranné mechanismy dnes selhávají a jaké nové přístupy jsou potřeba.
- Jak lze stejné techniky využít pozitivně ke zlepšení komunikace AI.
