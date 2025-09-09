Zasáhneme město velkou silou, vzkázal v úterý do Gazy mluvčí izraelské armády (IDF), který Palestincům nařídil opustit domy s tím, že zůstat je „extrémně nebezpečné“ . Město srovnáme se zemí, pokud extremisté z Hamásu nesloží zbraně a nepropustí rukojmí. To řekl pro změnu ministr obrany židovského státu Jisrael Kac. Desetitisíce izraelských vojáků zřejmě začínají klíčový útok na město, ve kterém se tísní asi milion lidí. Nadcházející ofenziva ale pravděpodobně způsobí humanitární katastrofu i smrt mnoha palestinských civilistů a izraelských vojáků. Připouští to i sama IDF, jejíž velení s útokem nesouhlasilo.
Co se dočtete dál
- Proč budou v Gaze umírat palestinští civilisté i izraelští vojáci.
- Co vedlo velení izraelské armády k odporu vůči ofenzivě.
- Kolik lidí už v Pásmu zahynulo.
