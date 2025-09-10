Zahraničních investic v Česku letos meziročně ubylo. Na konci léta se ale sešly zprávy o chystané výrobě elektromobilů v kolínském závodě Toyoty nebo úmyslu tchajwanského výrobce baterií C-Tech postavit v zemi novou továrnu. Zatímco tyto investice jsou zatím v počátcích, jednu od velké zahraniční firmy se v září podařilo dokončit.
Finská společnost Kone v Ústí nad Labem ve středu slavnostně otevřela svůj rozšířený závod na výrobu dílů do výtahů. Investice je navíc dvojí: z Německa do Česka převedla distribuční centrum. Takový přesun u výrobních firem přitom nebývá zrovna častý.
Co se dočtete dál
- Na kolik rozšíření továrny vyšlo.
- Proč je investice klíčová.
- Jaká je budoucnost firmy a realitního trhu.
