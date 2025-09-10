Je to přesně dva týdny od chvíle, kdy předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan překvapil výrokem, že chce být premiérem. Týden nato pak pošťouchl vládní spojence z koalice Spolu kritikou, že se staví alibisticky k přijetí eura. K tomu STAN na mítincích používá nové, sebevědomější heslo „Starostové do čela“. Podle Rakušana nejde o nic jiného než o předem naplánovaný finiš jejich „dobré kampaně“, kterou nastartovali letos v květnu. A jejímž základem má být to, že je pozitivní, místo kritiky soupeřů ukazovat dobré skutky.
„Ten slogan jsem znal delší dobu. Když jsem se bavil s lidmi, tak jsem ho nechtěl prozrazovat. Musel jsem hledat nějaké okliky typu Starostové dopředu, abych se s ním nepodřekl dřív, než jsme ho měli v plánu zveřejnit,“ tvrdí. A odmítá, že by heslo bylo reakcí na stagnující volební preference hnutí, které se stále nemohou odlepit z hranice 10 až 12 procent hlasů. Podle odborníků jde ale o jasnou změnu taktiky, kdy „dobrou“ kampaň střídá sebevědomá. A také další důkaz, že jen s pozitivní kampaní si v Česku ve volbách vystačit nelze.
Co se dočtete dál
- Kdo se kdy v Česku výrazněji pokoušel o pozitivní kampaň.
- Kterou stranu z 90. let připomíná současný pokus STAN.
- Jak hnutí mění taktiku.
