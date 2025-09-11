Do jeho malého domu kousek za Prahou se sjíždějí politici napříč spektrem. Nedávno ho například navštívil i premiér Petr Fiala (ODS), kterého doprovázelo osm černých aut s ochrankou a čtyři policisté. Sousedi v okolí si už prý zvykli. I přesto, že streamer CzechCloud, vlastním jménem Petr Žalud, nevlastní obří studio s kamerami za miliony a pracuje v malé temnější místnosti se stolním počítačem a knihovnou, za ním sami politici ochotně cestují. Jak sedmatřicetiletý český streamer promlouvá do říjnových sněmovních voleb?
Ještě před několika lety Žalud na streamovací platformě Twitch natáčel v živých přenosech, jak hraje počítačové hry. Nejvíce videohru Hearthstone, ve které je dokonce mistr světa. To dělá vlastně pořád. S tím rozdílem, že k hraní přidal před sněmovními volbami v roce 2021 i politiku. Komentuje tiskovky politiků, televizní debaty nebo s veřejnými činiteli vede na svých streamech rozhovory. Na YouTube ho sleduje 218 tisíc lidí.
Co se dočtete dál
- Kdo je streamer CzechCloud a o čem natáčí.
- Jak může ovlivnit letošní volby.
