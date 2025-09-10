Kromě volebních stálic jako je Jiří Paroubek, který letos kandiduje za ČSSD – Českou suverenitu sociální demokracie, Miroslav Sládek (Česká republika na 1. místě) či Petr Cibulka a jeho Volte Pravý blok jde do říjnových parlamentních voleb i řada nových stran. Letos je jich celkem 12. Co některé z nich slibují a mají podle odborníků šanci na úspěch?
Co se dočtete dál
- Co strany slibují a na co sází.
- Jaké šance mají na úspěch.
- Kteří političtí dinosauři se snaží znovu uspět.
- Z jakých stran odchází členové a zakládají nové.
