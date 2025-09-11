Ještě nedávno to byl jeden z největších trendů evropských automobilek. Inspirovat se americkou Teslou, opustit prodej aut přes dealery a celý proces si stáhnout více pod sebe a do online světa. Ze samostatných dealerů se měli stát jen agenti automobilek, kteří by prodávali především elektrická auta a za pevně danou cenu s nepohyblivou marží. Například zástupci koncernu Volkswagen dříve často mluvili o tom, že na takzvaný agenturní model přejdou všechny značky skupiny. A prodávat tak budou nejen elektroauta, ale i vozy se spalovacími motory. Teď je všechno jinak.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak bude prodej aut vypadat.
  • Proč značky otočily.
  • Co se ve světě prodeje aut změní.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.