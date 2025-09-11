Ještě nedávno to byl jeden z největších trendů evropských automobilek. Inspirovat se americkou Teslou, opustit prodej aut přes dealery a celý proces si stáhnout více pod sebe a do online světa. Ze samostatných dealerů se měli stát jen agenti automobilek, kteří by prodávali především elektrická auta a za pevně danou cenu s nepohyblivou marží. Například zástupci koncernu Volkswagen dříve často mluvili o tom, že na takzvaný agenturní model přejdou všechny značky skupiny. A prodávat tak budou nejen elektroauta, ale i vozy se spalovacími motory. Teď je všechno jinak.
Co se dočtete dál
- Jak bude prodej aut vypadat.
- Proč značky otočily.
- Co se ve světě prodeje aut změní.
