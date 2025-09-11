Žít déle, lépe, ve zdraví. Longevity fenomén mění svět, nabaluje se na něj ale řada polopravd a mýtů. Vyznat se v tom, co tělu i mysli skutečně pomáhá, pomůže Health and Longevity Summit Hospodářských novin. Konference o dlouhověkosti za účasti lékařů, skutečných odborníků, sportovců i manažerů. Konat se bude už 21. října 2025 ve Slovanském domě v Praze. 

Vystoupí na ní legenda české fyzioterapie Pavel Kolář, biohacker a podnikatel Lubo Smid nebo lékař a expert na mikrobiom Jan Martínek. O své know-how se podělí také tenista Tomáš Berdych nebo Barbora Špotáková. Kompletní program, seznam speakerů i vstupenky na www.healthsummit.cz.

Základem zdravého života je jednoznačně strava a dle výzkumu dokáže prodloužit i výrazně zkrátit život. Velkým tématem konference tak bude její optimální složení, přerušované hladovění i kalorická restrikce. U myší omezení jídla jednoznačně prokázalo prodloužení života až o polovinu. Jak je to u lidí? A jak by měl vypadat poměr živin ve stravě? Kdy si dát sacharidy, kdy zase tuky? Téma pro obezitology Martina Haluzíka a Martina Matoulka nebo lékařku Marii Skalskou.

Konference se bude věnovat také pohybu: od expertů se dozvíme, jak v kterém věku cvičit, které sporty jsou vhodné, které zase méně. A je opravdu lepší cvičit ve večerních hodinách, jak říkají studie? I takové informace se na summitu dozvíte. 

Chybět nebudou ani nejnovější informace a doplňcích, s boomem longevity se jich na trhu objevilo nepřeberné množství a největším hitem je silná trojka: kreatin, „déčko“, omega 3 mastné kyseliny. Které z nich jsou opravdu ověřené? Jaký dopad na tělo mají? Na to odpoví longevity expert a molekulární biolog František Knobloch, který působí v klinice EliteMedical. Ta konferenci společně s Hospodářskými novinami pořádá. 

„Výběr hostů pro nás byl stěžejní, chtěli jsme, aby to byly opravdu kapacity z klíčových oborů, lidé, kteří mají co předávat dál. Jsem přesvědčena, že se nám to povedlo a kvalitně navážeme na loňský úspěšný první ročník summitu,“ říká zástupkyně šéfredaktora Hospodářských novin a také autorka podcastu HN Longevity Michaela Ryšavá.

O tom, jak se udržují v kondici, promluví také čeští manažeři. O své návody na zdravější život se podělí šéf Komerční banky Jan Juchelka nebo generální ředitel  J&T Banky Štěpán Ašer. Další experti zase poradí, jak se vyrovnat se stresem, popíší fungování denních rytmů, podívají se na problémy se spánkem i prevenci onkologických nemocí. 

