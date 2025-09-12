Transparentní účet Motoristů sobě ve čtvrtek nabobtnal o tři miliony korun. Je to největší možný finanční dar, kterým může v Česku přispět politickým stranám právnická nebo fyzická osoba ročně. Poslala jej firma Petra Plus, která patří Otu Bělohradskému, majiteli sítě čerpacích stanic Prim.
Motoristy podporuje prý proto, že si myslí, že je jejich program správný. „Aby nám někdo diktoval, že v roce 2035 už si člověk nekoupí benzinové auto, vlastně ani hybridní auto, které obsahuje benzinový motor, tak si myslím, že to je prostě bláznovství. To je celý. Tak podporuju stranu, která má v programu, že se tohle bude snažit nějakým způsobem eliminovat,“ řekl Bělohradský.
„Dává to smysl, když firma provozuje čerpací stanice pohonných hmot a v jejich vyjádření (Motoristů – pozn. red.) je, že chtějí, aby auta jezdila pokud možno na benzin, naftu a aby nikdo nikoho nenutil přecházet na elektromobilitu,“ zdůvodňuje vysoký dar Bělohradský.
Co se dočtete dál
- Kdo poslal Motoristům tři miliony korun a proč.
- Kdo je podnikatel Oto Bělohradský.
- Vyjádření předsedy Petra Macinky k daru.
