Dítě před školou či na pláži v plavkách. Místo obličeje má ale smajlíka, srdíčko či jinou emotikonu. Influenceři, ale čím dál častěji i rodiče se tak snaží chránit děti na sociálních sítích před pedofily nebo šikanou. Podle expertů však zakrytí obličeje problém s digitální stopou nevyřeší. Vlivem umělé inteligence a čím dál „šikovnějších“ hackerů jsou tyto fotky i tak zneužitelné.
Co se dočtete dál
- Proč není bezpečné sdílení fotek s emotikony místo obličeje.
- Na sdílení jakých materiálů kromě fotek dětí by si rodiče měli dát pozor.
- Jaký postup radí odborníci a policie.
