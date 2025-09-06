Zdánlivě nevinné skupiny na WhatsAppu čím dál častěji slouží i ke kyberšikaně nebo šíření intimních fotografií či videí žáků. A to jak ty „třídní“, které si žáci vytvoří mezi sebou, tak větší, celorepublikové. Před těmi varovala policie už v posledních letech. Děti se tam spontánně přidávají a záhy se v nich začne objevovat závadný obsah. Dnes odborníci varují před dalším nebezpečím – některým žákům připadá pornografie normální a sami taková videa natáčí a sdílí, a to i ve 12 letech nebo dříve.
Co se dočtete dál
- Jaké platformy jsou v tuto chvíli podle odborníků nejvíce nebezpečné.
- Co mohou dělat rodiče, aby děti ochránili.
- Jak proti těmto trendům bojují školy.
