Kreml se snaží opanovat informační prostor tím, že udeřil na komunikační platformy. V uplynulých dnech zablokoval zahraniční aplikace WhatsApp a YouTube, na které tlačil už půl roku. Problémy má přitom i síť Telegram, která je v zemi nesmírně populární a kromě opozice ji používají i provládní blogeři či úředníci. Moskva chce, aby co nejvíce Rusů využívalo režimem stvořenou i kontrolovanou aplikaci Max, která je povinně předinstalovaná ve všech mobilech prodávaných v Rusku.
😁 It looks like the battle over Telegram might lead to the next Russian revolution.— Natalka (@NatalkaKyiv) February 11, 2026
State Duma deputy Mironov took the side of the Russian soldiers and called those who are slowing down Telegram “idiots.” 😏
Earlier, Putin’s press secretary Peskov said that it’s impossible to… pic.twitter.com/Z3QiLuEkQ5
Co se dočtete dál
- Jak se zachoval zakladatel Telegramu Pavel Durov.
- Kdo všechno v Rusku síť Telegram používá.
- Jak Kreml zdůvodňuje stopku pro komunikační aplikace.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.