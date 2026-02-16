Kreml se snaží opanovat informační prostor tím, že udeřil na komunikační platformy. V uplynulých dnech zablokoval zahraniční aplikace WhatsApp a YouTube, na které tlačil už půl roku. Problémy má přitom i síť Telegram, která je v zemi nesmírně populární a kromě opozice ji používají i provládní blogeři či úředníci. Moskva chce, aby co nejvíce Rusů využívalo režimem stvořenou i kontrolovanou aplikaci Max, která je povinně předinstalovaná ve všech mobilech prodávaných v Rusku.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak se zachoval zakladatel Telegramu Pavel Durov.
  • Kdo všechno v Rusku síť Telegram používá.
  • Jak Kreml zdůvodňuje stopku pro komunikační aplikace.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se