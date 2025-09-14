Prodej technologické společnosti Shoptet patří k největším transakcím letošního roku. Hospodářské noviny jako první informovaly, že belgický holding Team.blue ho od českého byznysmena Ondřeje Tomka kupuje s uváděnou cenou okolo 150 milionů eur, a tím odstartovaly hektický a poněkud zmatený sled událostí.
„Nevím, kde HN berou informace o prodeji Shoptetu, od nás nikdo nic oficiálně nezveřejňoval, a navíc ta částka absolutně nesouhlasí. Shoptet má rozhodně vyšší cenu,“ napsal Tomek v reakci na síti X. O pár chvil později firma svým zaměstnancům sdělila informaci o prodeji a následně mluvčí informoval agenturu ČTK. Jméno kupce sice zatajil, přidal však dovětek, že hodnota transakce byla výrazně vyšší.
Co se dočtete dál
- Jaká je prodejní cena Shoptetu?
- Jak Ondřej Tomek do firmy vstoupil?
- Co se Shoptetem zamýšlí nový majitel?
