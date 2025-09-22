Podle dat je to nejoblíbenější způsob doručení zboží, zároveň ale i nejkritizovanější. Výdejní boxy se staly prakticky nepostradatelnou součástí při nakupování na internetu, ukazuje se však, že existuje poměrně velká část lidí, kterým jsou trnem v oku. Vadí zejména jejich vzhled.
Podle statistik Asociace pro elektronickou komerci je těchto boxů v Česku zhruba 15 tisíc. Zvlášť v posledních letech zažívají velký rozmach, vždyť v roce 2020 jich bylo jen 1500. V počtu boxů teď patří Česko mezi evropské premianty. Na tisíc obyvatel připadá víc než jedna výdejní skříň, podobnou hustotou disponují jen Polsko a Švédsko.
Co se dočtete dál
- Kolik výdejních boxů je v Česku a jak rostla jejich hustota v posledních letech.
- Jaké jsou hlavní výtky veřejnosti vůči výdejním boxům.
- Jaké sítě a firmy dominují trhu a jak plánují další expanzi.
- Jaké technické a vizuální úpravy provozovatelé nabízejí při instalaci boxů.
