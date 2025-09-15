Vražda amerického konzervativního aktivisty Charlieho Kirka přispěla k zostření kulturní války nejen ve Spojených státech, ale v celém západním světě. Sociální sítě doslova vzplály politicko-hodnotovými vášněmi. Týká se to samozřejmě i Česka, a tak se zeptejme rovnou: může tragická událost nějak ovlivnit výsledek sněmovních voleb v naší zemi?
Na první pohled by se zdálo, že se vliv bude limitně blížit nule. Mezi záležitosti, které českého voliče především trápí, kulturní války nepatří. Podle průzkumu agentury Median jsou hlavními problémy, jejichž řešení voliči od příští vlády poptávají, ceny potravin, dostupnost bydlení a zdravotní péče a výše daní. Většinu Čechů zkrátka primárně zajímá lednička a peněženka. Na hodnoty v jakémkoli slova smyslu a s jakýmkoli znaménkem dochází až ve chvíli, kdy mají pocit, že je obojí naplněné k prasknutí. Což rozhodně není případ letošního roku.
Co se dočtete dál
- Kdo může na vraždě Charlieho Kirka v Česku cynicky řečeno „vydělat“.
- Jak se kulturní války odrážejí v postojích voličů.
- Proč i malý posun ve výsledku některých partají může mít na povolební situaci zásadní vliv.
