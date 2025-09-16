Ve věku 89 let zemřel americký herec a oscarový filmový režisér Robert Redford, píše deník The New York Times. Redford se jako herec proslavil ve snímcích jako Butch Cassidy a Sundance Kid či Všichni prezidentovi muži. Za svůj režijní debut Obyčejní lidé získal Oscara. Redford zemřel ve spánku ve svém domově v americkém státě Utah, oznámila Cindi Bergerová, ředitelka publicistické firmy Rogers & Cowan PMK.
Hollywood jsem nikdy zničit nechtěl, říká v rozhovoru Robert Redford
Díky rolím charismatických hezounů si Redford vysloužil přezdívku zlatý hoch Hollywoodu, ač k typickým hollywoodským hercům nikdy nepatřil. Už v roce 1978 stál u zrodu přehlídky nezávislého filmu Sundance Film Festival. A krátce nato, už jako režisér a producent, založil institut podporující začínající filmaře. Kromě toho proslul tento modrooký blonďák s irskými předky jako ochránce přírody a indiánů.
Filmový festival, pořádaný dodnes v Utahu, dostal název podle jedné z Redfordových nejslavnějších rolí, kterou vytvořil po boku svého pozdějšího dlouholetého přítele Paula Newmana ve snímku Butch Cassidy a Sundance Kid z roku 1969. Přehlídka měla původně za cíl přivést pozornost k nehollywoodským filmařům, dnes je z ní největší festival nezávislého filmu v USA. Své průlomové snímky na něm uvedli režiséři Steven Soderbergh, Jim Jarmusch nebo Quentin Tarantino.
Sám Redford, držitel dvou Oscarů (za režii a celoživotní dílo), si cestu na filmové výsluní musel tvrdě vyšlapat. „Hezká tvář, sportovní postava, obrovský talent a okouzlující úsměv nestačily, naopak hezká tvář mu byla spíš na obtíž,“ říkal americký režisér Sydney Pollack, jehož dvorním hercem se Redford stal v sedmdesátých letech. Natočili spolu politický thriller Tři dny Kondora (1975) či filmy Jeremiah Johnson (1972), Takoví jsme byli (1973; s Barbrou Streisandovou), Elektrický jezdec (1979) nebo Vzpomínky na Afriku (1985; s Meryl Streepovou).
Navštěvoval kurzy malířství
Charles Robert Redford se narodil 18. srpna 1936 v kalifornské Santa Monice v rodině mlékaře, který se později stal účetním. Na střední škole vynikal ve sportu, a získal tak baseballové stipendium na Coloradské univerzitě, kde ale vydržel jen rok. Po smrti své matky začal pít a o stipendium přišel (až v roce 1983 mu Coloradská univerzita udělila čestný doktorát). Když Redford vydělal nějaké peníze, vydal se do Evropy, do Paříže a Florencie, kde krátce navštěvoval kurzy malířství.
V roce 1958 se vrátil do USA, kde se týž rok oženil s historičkou a ekologickou aktivistkou Lolou Van Wagenenovou, s níž měl čtyři děti (jedno z nich zemřelo jako dvouměsíční). Manželé se rozvedli v roce 1985. Jejich dcera Amy (54) je rovněž herečka, režisérka a producentka. Od roku 2009 byl Redford ženatý s německou umělkyní Sibylle Szaggarsovou.
Pro herectví se Redford rozhodl, když navštěvoval newyorský Prattův institut a od roku 1959 Americkou akademii dramatických umění. V témže roce debutoval rolí basketbalisty ve hře Dlouhá historka na Broadwayi, kde mu pak velký úspěch přineslo účinkování v komedii Neila Simona Bosé nohy v parku (1963); roli si v roce 1967 zopakoval i ve filmu, kde mu partnerkou byla Jane Fondová. V první polovině šedesátých let Redford hostoval i v televizních seriálech.
Nominace na Oscara
Přelomem v jeho kariéře byl komediální western Butch Cassidy a Sundance Kid. Role sympatického bandity Redfordovi uvolnila ruce, a tak si mohl vybírat role. S Paulem Newmanem vytvořili nezapomenutelnou dvojici i v Podrazu (1973), který mu vynesl jedinou hereckou nominaci na Oscara. K dalším Redfordovým snímkům patří politicky laděná dramata Všichni prezidentovi muži (1976) či Kandidát (1972) nebo psychologické drama z vězeňského prostředí Brubaker (1980).
Začátkem osmdesátých let Redford usedl na režisérskou židli a už jeho první počin v této nové roli znamenal úspěch. Komorní příběh Obyčejní lidé totiž získal čtyři Oscary, včetně sošek nejprestižnějších – za nejlepší film a nejlepší režii. Oscarovou nominaci v těchto dvou kategoriích Redfordovi vynesly také Otázky a odpovědi (1994), za romanticky laděné drama Zaříkávač koní (1998; s Kristin Scott Thomasovou) byl pak jako režisér nominován na Zlatý glóbus.
Hostem festivalu ve Varech
V novém tisíciletí se objevil ve válečném dramatu Hrdinové a zbabělci (2007) či ve snímku Pravidla mlčení (2012), oba také režíroval. Až na dno svých fyzických sil si prý Redford sáhl při natáčení filmu o trosečníkovi s názvem Vše je ztraceno z roku 2013. Z jeho tvůrčí dílny pochází také historické drama Konspirátor o atentátu na Abrahama Lincolna. Jako producent je Redford podepsán i pod řadou nezávislých a dokumentárních filmů.
V roce 2005 byl hostem Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, kde převzal Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světovému filmu.
V listopadu 2016 Redford oznámil konec filmování s tím, že chce ještě dokončit dva poslední filmové projekty. „Hraním ve filmech začínám být unaven. Jsem netrpělivý člověk a je pro mě těžké vysedávat a točit záběr za záběrem,“ řekl Redford médiím. Konec hraní ohlašoval už v létě 2018 před premiérou filmu Gentleman s pistolí, v němž ztvárnil zkušeného bankovního lupiče. Posledním snímkem, kde se objevil, byla komedie Omniboat: A Fast Boat Fantasia z roku 2020.
