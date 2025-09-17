Sněmovní volby jistě nabídnou nespočet vtipných historek. A už dopředu lze říci, která z nich může být nejvtipnější. Když Jana Maláčová „prodávala“ společně s Lubomírem Zaorálkem sociální demokracii komunistce Kateřině Konečné a šéfovi hnutí Stačilo! Sterzikovi, dělali to proto, aby se sami dostali do Poslanecké sněmovny. Jenže – a to by byla ona nejvtipnější historka – nakonec může hlavně Maláčová zůstat mimo.

Jak je to možné? Maláčová je lídryní Stačilo! v Praze a kolice si z Prahy pravděpodobně odnese jeden poslanecký mandát. Zdánlivě by měla mít místo ve sněmovně jisté. Jenže vtip je v tom, že jí na záda z druhého místa dýchá komunistka Petra Prokšanová, původní pražská lídryně Stačilo!. Tato ortodoxní leninistka, kterou Maláčová z čela kandidátky vyšoupla, se s ponížením nesmířila, vyhlásila tezi „my komunisté se nevzdáváme“ a zahájila třídní boj za kroužkování vlastní osoby.

