vím, že v politice – a v aktuálních volbách o to víc – budou hrát prim emoce, hledání nepřátel a stavění zdí. Programy ostatně většina stran odsunula stranou, dávají jim pramalý význam, nebo v nich naopak slibují rovnou vše, takže jejich relevance není velká. Je to stav, jenž je v době zkratek, sociálních sítí a polarizace společnosti bohužel už běžný nejen v Česku. A dobře chápeme, že ho nezměníme.
Na druhou stranu se v Hospodářských novinách nikdy nesmíříme s tím, aby se rezignovalo na realitu, fakta, trendy a čísla. Nejen v předvolební atmosféře. Připravili jsme pro vás proto maximálně objektivní pohled na současné Česko, jeho silné a slabé stránky a srovnání se zahraničím. A drželi jsme se témat, která politické strany vytahují nejčastěji.
Top autoři HN analyzovali životní úroveň, ceny potravin i energií, trh bydlení, náklady a přínosy uprchlíků z Ukrajiny nebo třeba stav demokracie a médií. Nevynechali pochopitelně Evropskou unii či Green Deal a podívali se také do budoucnosti, kterou většina Čechů teď hodnotí trochu podivným stylem: u mě dobrý, mám se vlastně dobře, ale „mám pocit“, že to nejde správným směrem.
Česko a bezpečnost: ve skutečnosti patříme mezi nejodolnější země světa
Naše články v tomto speciálu se pocitům vyhýbají. Možná je využijete k tomu, abyste si sami utřídili myšlenky a porovnali realitu s tím, co tvrdí politici, možná je vezmete jako argumenty do diskusí, které vedete, a třeba je nasdílíte dál. To nás potěší. Nebo se u nich možná také rozčílíte proto, že interpretaci dat vidíte jinak. Netvrdíme, že máme jediný správný pohled, ale diskuse nad čísly je vždy lepší než se rozhodovat podle emocí či témat, která se politici snaží zveličovat nebo rovnou překrucovat. A je jedno, zda jsou z vládního tábora, nebo současné opozice.
Nebudu vám nikdy za HN doporučovat, koho volit, ale po přečtení všech textů od našich zkušených autorů mohu vzkázat: jsme na tom v Česku ve spoustě ohledů opravdu dobře a také máme spoustu příležitostí, kde se zlepšovat. Tahle země ale není spálená.
Chladnou hlavu do volebního finiše.
Jaroslav Mašek
