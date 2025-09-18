Nejbolavější místo rozvodů bývá jejich dopad na děti. Pokud se ale rodiče budou držet základních pravidel, nemusí dítěti způsobit trauma. Podle respektovaného chilského psychiatra a odborníka na rozpad vztahů Artura Roizblatta by expartneři měli začít tím, že o něm řeknou dítěti v klidu a společně. Ujistí dítě, že ho mají oba moc rádi a není to jeho vina, že se jejich vztah rozpadá. I přesto musí být připraveni na různé reakce dětí. Za zdánlivou lhostejností nebo stížnostmi na druhého rodiče může být něco jiného.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Tipy, jak dobře zvládnout střídavou péči.
  • Čemu se při rozvodu určitě vyhnout a co dětem naopak nezapomenout zdůraznit.
  • Co dělat, když jednoho z rodičů ten druhý vytěsňuje.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.