Evropská komise vyhoví návrhu České republiky a dalších států a připraví návrh na zastropování cen nových emisních povolenek na individuální vytápění domácností a na pohonné hmoty. Řekl to premiér Petr Fiala (ODS) televizi CNN Prima News. Fiala rozhodnutí označil za velký úspěch, byť českým cílem je tyto emisní povolenky vůbec nezavádět. K tomu se však dosud nepodařilo získat většinu. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU‑ČSL), který včera jednal v Bruselu, potvrdil, že získal přímo příslib od eurokomisaře pro klima Wopkeho Hoekstry. Reakci komise Česko očekává v řádu dnů či týdnů.
Nový systém emisních povolenek ETS 2 má obchodování s povolenkami rozšířit například na silniční dopravu nebo vytápění budov. Platit má podle současných plánů od roku 2027. Česko patří do skupiny téměř dvou desítek zemí, které žádají jeho změny.
Fiala CNN Prima News řekl, že dostal aktuální informace od Hladíka z jednání unijních ministrů pro životní prostředí v Bruselu. „Nejnovější zpráva je, že Evropská komise vyhoví tomu požadavku, který jsme dali jako koalice 19 států. A připraví návrh, aby cena emisní povolenky byla skutečně zastropována,“ řekl. Nikdo se tak nebude muset obávat růstu nákladů na pohonné hmoty či bydlení, což predikovaly některé odhady, dodal.
Rozhodnutí pokládá za velký úspěch. „Já bych si přál, aby se ty emisní povolenky druhého typu vůbec nezavedly. Na to ale většinu nemáme,“ podotkl. Po středečním jednání vlády Fiala novinářům řekl, že Česko je připravené hledat podporu pro další úpravy, odsun a zrušení tohoto typu povolenek.
