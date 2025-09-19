Je to jeden z nejdelších a nejkošatějších právních sporů v českém byznysu za posledních dvacet let. Majitelé energetické skupiny Bohemia Energy manželé Hana a Jiří Písaříkovi v rámci něho už déle než deset let odráží nároky jejich bývalého obchodního spojence Tomáše Bárty. Ten se domáhá desetiny společnosti – na podíl měl mít nárok za dosažení určitých obchodních cílů.
Ačkoliv příběh významného obchodníka s energiemi skončil v říjnu 2021, když Bohemia Energy neustála prudké cenové výkyvy na velkoobchodním trhu a ukončila svojí činnost, a sám Bárta, stejně jako jeho firmy, už dříve skončil v insolvenci, ostré právní spory pokračují dál.
Co se dočtete dál
- O co ve sporech jde.
- Jaká důležitá soudní rozhodnutí v případu letos padla.
- Jaké letadlo je předmětem předběžného opatření a proč.
