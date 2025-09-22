Narušením estonského vzdušného prostoru třemi ruskými stíhačkami se bude v pondělí na mimořádném zasedání zabývat Rada bezpečnosti OSN, uvedla v neděli estonská diplomacie, která o svolání rady požádala. V úterý se chce incidentu věnovat podle agentury Reuters Severoatlantická aliance, kterou Estonsko požádalo o konzultace podle článku čtyři smlouvy.
„RB OSN se v pondělí 22. září sejde na naléhavě svolané schůzi, aby posoudila zjevné porušení estonského vzdušného prostoru Ruskem," citovala AFP z komuniké estonského ministerstva zahraničí. Je to poprvé za 34 let od přijetí Estonska do OSN, kdy tato členská země Severoatlantické aliance a Evropské unie požádala o svolání RB OSN.
