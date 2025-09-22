Sportovní kurzové sázky byly v USA dlouho nelegální a až v posledních letech si jednotlivé státy regulaci uvolňují. Mezitím se „mezeru“ na trhu snažilo zaplnit několik firem, které se princip sportovního sázení snažily napodobit. Šlo zejména o tzv. fantasy hry – v nichž si virtuálně tvoříte vlastní sportovní tým nebo vybíráte jednotlivé hráče a doufáte, že se jim pak v reálu bude dařit natolik, že vám přinesou body. Nebo opravdové peníze.
Právě na nich vyrostl projekt PrizePicks, momentálně největší společnost v oblasti „daily fantasy sports“ v Severní Americe. Jelikož to není sázková kancelář, působí i ve státech, kde není online sportovní sázení legální. Až na Havaj, Montanu, Washington, Nevadu a Idaho je rozšířená po celých Spojených státech i Kanadě.
Co se dočtete dál
- Jakou firmu Allwyn v USA koupil.
- Jak to zapadá do jeho investiční strategie.
- V čem se tento byznys liší od klasických sázkových kanceláří.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.