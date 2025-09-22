Plán miliardáře a majitele hokejového Dynama Petra Dědka na vybudování největší hokejové arény na světě už má první oficiální kontury. Krajský úřad v Pardubicích zveřejnil oznámení o záměru a zahájil zjišťovací řízení v rámci procesu EIA (vyhodnocení vlivů na životní prostředí).
Aréna s kapacitou přes 22 tisíc diváků má vyjít na více než deset miliard korun. Investorem je společnost D+D Invest, provoz zajistí firma Multifunkční hokejová aréna Pardubice (MHAP). Obě patří do Dědkovy skupiny DD. Stavět se má v lokalitě Nová Cihelna na severovýchodním okraji Pardubic, přímo na místě bývalé komunální skládky ze 60. a 70. let. Jak má hala vypadat?
Co se dočtete dál
- Jak vypadají scénáře provozu arény s účastí od tisícovky až po 25 tisíc návštěvníků.
- Kolik energie obří komplex spotřebuje a jak má být řešeno jeho vytápění.
- Jak velký dopad bude mít megaaréna na dopravu v Pardubicích.
