Pro vládní politiky ta událost přišla v nejméně vhodnou dobu, necelé dva týdny před volbami. Od tohoto pondělí Obvodní soud pro Prahu 9 probírá kauzu Dozimetr, která se týká údajné korupce v pražském dopravním podniku. K vině se už přiznal Pavel Kos, spolupracovník hlavního obžalovaného, podnikatele Michala Redla, který tvrdí, že dostával jako úplatek statisícové provize ze zakázek dopravního podniku.

Z politického pohledu je citlivé hlavně Kosovo úterní prohlášení o tom, že už dávno před lety finančně podporoval hnutí STAN a TOP 09. Starosty a nezávislé pak údajně jeho firma podpořila také před volbami v roce 2022.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak se může kauza Dozimetr podepsat na preferencích hnutí STAN.
  • Co politicky třaskavého u soudu zaznělo.
  • Jak chce kauzy využít opoziční SPD.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.