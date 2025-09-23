Pro vládní politiky ta událost přišla v nejméně vhodnou dobu, necelé dva týdny před volbami. Od tohoto pondělí Obvodní soud pro Prahu 9 probírá kauzu Dozimetr, která se týká údajné korupce v pražském dopravním podniku. K vině se už přiznal Pavel Kos, spolupracovník hlavního obžalovaného, podnikatele Michala Redla, který tvrdí, že dostával jako úplatek statisícové provize ze zakázek dopravního podniku.
Z politického pohledu je citlivé hlavně Kosovo úterní prohlášení o tom, že už dávno před lety finančně podporoval hnutí STAN a TOP 09. Starosty a nezávislé pak údajně jeho firma podpořila také před volbami v roce 2022.
Co se dočtete dál
- Jak se může kauza Dozimetr podepsat na preferencích hnutí STAN.
- Co politicky třaskavého u soudu zaznělo.
- Jak chce kauzy využít opoziční SPD.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.