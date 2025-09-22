Po více než ročních odkladech začal soud v pondělí projednávat první větev jednoho z největších případů ovlivňování veřejných zakázek posledních let – kauzu Dozimetr. Na stůl ji dostal Jakub Kriebel z Obvodního soudu pro Prahu 9. V jeho obvodu sídlí pražský dopravní podnik, kterého se tato větev, v níž bylo obviněno 11 lidí a tři firmy, týká. Soudce Kriebel se opakovaně, ale marně snažil případu zbavit a začátek projednávání oddalovaly i stížnosti obžalovaných.
Žalobce Adam Borgula skupinu v čele se zlínským podnikatelem Michalem Redlem viní z toho, že se s pomocí některých vybraných manažerů dopravního podniku – ale také pražského radního Petra Hlubučka z hnutí STAN – pokoušeli ovlivňovat výběrová řízení a od podnikatelů, kteří měli o zakázky zájem či nechtěli naopak přijít o ty dříve získané, vybírali výpalné.
Partner Bohdalové sliboval vliv na poslankyni ANO, lobbista vymohl „úplatek“ zpět i s úrokem
Než došlo k soudnímu projednávání, uzavřeli dva obžalovaní dohodu o vině a trestu. Podnikatel Pavel Dovhomilja, který domlouval úplatky a rozmluvil se před policií jako první, zaplatí peněžitý trest dva miliony korun. O milion více pak má dle dohody platit Zakaría Nemrah, který se podílel na distribuci úplatků. Ten měl mimochodem blízko k poslankyni ANO a karlovarské hejtmance Janě Mračkové Vildumetzové, které poskytl auto a byl svědkem na její svatbě.
Další tři obžalovaní pak o dohodu o vině, a tedy i nižší trest, usilují. Jsou jimi pravá ruka Redla Pavel Kos, bývalý vedoucí IT a poté podnikatel Luděk Šteffel a bývalý ekonomický ředitel podniku Matej Augustin. Ten již začal s policií spolupracovat. Částečně se přiznal i Redl, ale pouze k užívání a distribuci drog při bouřlivých večírcích, které ve svém konspiračním bytě organizoval.
Po hodinovém čtení obžaloby začal soud s výslechy prvních dvou obžalovaných. Zatímco Šteffel odmítl zcela vypovídat, Redl obvinění v krátkém vyjádření popřel a soud jednání krátce před 15. hodinou odročil na úterý, to by mělo začít výpovědí Kosa. Proces letos téměř jistě neskončí, soudce Kriebel si jen do poloviny prosince naplánoval 24 jednacích dnů. Protože jsou stíháni jako organizovaná skupina, hrozí obžalovaným od necelých tří do 11 let vězení.
Případ také výrazně dopadá na nadcházející volby a na hnutí STAN. A to nejen kvůli zapojení Hlubučka či blízkým kontaktům Redla s dalšími dvěma politiky hnutí Petrem Gazdíkem a Stanislavem Polčákem. V posledních měsících začaly kolovat údajné přepisy nahrávek z kanceláře šéfa hnutí a ministra vnitra Víta Rakušana, podle nichž on sám i další lidé z vedení hnutí o manipulaci zakázek věděli.
O údajném třístránkovém přepisu, který se tváří jako záznam z odposlechu, informoval nyní například server Novinky.cz. Podle Rakušana jde ale o zjevné nepravdy a manipulace. Záznam má přitom zjevně více verzí, další pětistránkový má k dispozici server Odkryto.cz.
Kauza Dozimetr má víc větví. Policisté obvinili další více než desítku lidí včetně exnáměstka ministra zdravotnictví Marka Šnajdra kvůli manipulacím zakázek ve Všeobecné zdravotní pojišťovně, na ministerstvu obrany či u středočeských silničářů. Ani jedna z nich ještě není u soudu. Naposledy policie obvinila před dvěma týdny ředitele dopravního podniku z let 2007 až 2011 Martina Dvořáka, který měl být prostředníkem při vybírání úplatků v dopravním podniku.
Redl byl již v minulosti stíhán v kauze s Radovanem Krejčířem, od trestu ho zachránilo prohlášení za nesvéprávného.
