V Česku přibývá podnikatelů, kteří sídlí na virtuálních adresách. Trend potvrzuje aktuální analýza společnosti Imper, která provozuje podnikatelskou databázi Merk.cz. Na stovce nejvytíženějších adres dnes sídlí přes 110 tisíc firem a živnostníků, což je zhruba o pětinu víc než před dvěma lety, kdy Imper provedl analýzu naposledy.
Data, která mají HN exkluzivně k dispozici, ukazují, kde mají podnikatelé virtuální sídlo nejčastěji a jaké typy podniků zde sídlí. Ať už z pohledu oboru, v němž podnikají, nebo třeba své velikosti.
Co se dočtete dál
- Jaké adresy jsou nejpopulárnější?
- Nejvyužívanější virtuální sídla v jednotlivých krajských městech.
- Jaký typ podnikatelů na virtuálních adresách nejčastěji sídlí.
- V čem je virtuální sídlo výhodné.
